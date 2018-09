Verbod op Hells Angels volgend jaar behandeld

Het Openbaar Ministerie wil ook deze motorclub laten verbieden omdat het onder meer geweld en andere misdrijven zou faciliteren en verheerlijken. Op 29 mei wordt de uitspraak verwacht, maakte de rechtbank vrijdag bekend.



"De intimiderende en vaak gewelddadige wijze waarop de club Hells Angels zich in de samenleving manifesteert en de agressieve wijze waarop die zich afsluit voor overheidscontrole - en deze zelfs actief tegengaat - creëert een subcultuur van wetteloosheid," motiveerde het OM het verzoek.



Eerdere poging

Justitie heeft de rechtbank gevraagd om een verbod op de buitenlandse corporatie de Hells Angels Motorcycle Club en de Nederlandse onderafdeling Hells Angels MC Holland.



Eerder werden al in civiele procedures de Bandidos en Satudarah door de rechtbank verboden. Bandidos is in hoger beroep gegaan, het gerechtshof in Arnhem doet op 13 november uitspraak. Onlangs begon het OM ook een procedure om No Surrender te laten verbieden.



Een eerdere poging van het OM om Hells Angels te verbieden, strandde in 2009.