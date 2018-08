Veel ouders vinden kinderopvang te duur

Ouders zijn minder negatief naarmate hun inkomen lager is. Volgens het SCP komt dit waarschijnlijk doordat de toeslag inkomensafhankelijk is en ouders met lagere inkomens daarom een hogere kinderopvangtoeslag ontvangen.



Het planbureau stelt ook vast dat één op de zeven ouders het aanvragen van kinderopvangtoeslag ingewikkeld vindt. Éénderde van de ouders vindt dat er voldoende kinderopvangplekken zijn, blijkt verder uit het onderzoek.



Het brengen en halen binnen de openingstijden is voor ruim 10 procent van de ouders van baby's en 20 procent van de ouders van kleuters 'stressvol'.



Bezuinigen

Over het algemeen vinden ouders dat er goed voor kinderen wordt gezorgd in de opvang en dat medewerkers goed toegerust zijn. Het onderzoek werd gehouden onder ruim 1800 ouders van baby's en kleuters.



Staatssecretaris Tamara van Ark laat weten te gaan onderzoeken hoe het komt dat ouders met kinderen op de opvang "een stuk positiever beeld" hebben van kwaliteit en betaalbaarheid, dan ouders die geen opvang gebruiken.



Driekwart van de ouders met baby's met opvang is het eens met de stelling dat kinderen op de opvang veilig zijn. Onder de ouders zonder opvang is dit slechts een kwart. Staatssecretaris Van Ark: "Daar ga ik naar kijken, want ik vind het belangrijk dat alle ouders een reëel beeld hebben van de kinderopvang."



De FNV haalt uit het rapport dat bijna de helft van de ouders de opvang niet betaalbaar vindt. Dat was te verwachten, vindt de vakbond, want de ene keer investeert de overheid erin, om de volgende keer weer flink te bezuinigen. Ook is de opvangtoeslag te bureaucratisch.