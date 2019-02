Van der Burg: 'Amsterdam scheldt te snel op Den Haag'

Zelf is Van der Burg ook vaak kritisch geweest op Haags beleid, maar hij probeerde daarbij altijd inhoudelijk te blijven, en zich te verplaatsen in de situatie in andere steden. Bovendien moet Amsterdam niet om geld vragen in Den Haag, vindt Van der Burg. "We mogen wel aan het kabinet vragen om andere regels of infrastructuur, maar geld is hier genoeg. Andere gemeenten hebben meer recht van spreken."



Eric van der Burg

In zijn ogen moeten Amsterdammers beseffen dat de stad met luxeproblemen kampt in vergelijking met bijvoorbeeld Delfzijl of Heerlen. "Wij hielden ons hier vier weken bezig met de I Amsterdam-letters, terwijl in Groningen de huizen wegzakken en jongeren geen baan kunnen vinden."



Van der Burg vindt dat de Amsterdamse politiek de eerste stap moet zetten om nader tot Den Haag te komen. De, zoals hij zelf zegt, 'vleesgeworden Amsterdamse VVD'er' neemt na 32 jaar afscheid van de Amsterdamse politiek. 13 maart zwaait hij af als raadslid. Hij staat op de lijst voor de Eerste Kamer. "Ik denk dat ik in de Eerste Kamer meer kan bereiken dan in Amsterdam."



