Universiteiten mogen onderwijzen in Engels

De Vereniging Beter Onderwijs Nederland (BON) had in een kort geding gevraagd om een verbod op de verdere verengelsing van het academisch onderwijs. BON wil niet dat op kosten van de Nederlandse samenleving universiteiten voor buitenlandse studenten ontstaan.



Buitenlandse studenten vormen volgens BON een verdienmodel, maar de verengelsing zou de kwaliteit van het onderwijs schaden. De universiteiten stelden tijdens de inhoudelijke zitting dat het niet een juridische maar een politieke discussie is.



Volgens de rechtbank is onvoldoende gebleken dat de universiteiten handelen in strijd met de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, die stelt dat hoger onderwijs zich mede moet richten 'op de bevordering van de uitdrukkingsvaardigheid in het Nederlands'.



De universiteiten hebben volgens de rechter voldoende gemotiveerd waarom ze daarvan afwijken.



De Inspectie voor het Onderwijs doet onderzoek naar de opmars van het Engels in de collegezalen.



