Uitzenders moeten op cursus tegen discriminatie

Iedereen weet wel dat discriminatie niet mag, maar het gaat er ons ook om dat je het herkent Joost Heeroma, Randstad

De uitzendbureaus beloofden in de uitzending van Radar beterschap.



"De uitzending maakt pijnlijk duidelijk dat alle kennis over wetgeving en strikt intern beleid gericht op het tegengaan van discriminatie niet altijd leiden tot het gewenste gedrag in de dagelijkse praktijk", stelde een woordvoerder van Tempo-Team toen.



Vanaf maart krijgen alle medewerkers en stagiairs van Tempo-Team een workshop van 2,5 uur, waarin dat 'gewenste gedrag' wordt besproken.



Herkennen

Volgens woordvoerder Joost Heeroma gaat hetzelfde op voor medewerkers van Randstad, het moederconcern van Tempo-Team. "Iedereen weet wel dat discriminatie niet mag, maar het gaat er ons ook om dat je het herkent als de vraag impliciet wordt gesteld."



Jurriën Koops, directeur van ABU, de koepelorganisatie in de uitzendbranche, stelde recent op een congres dat 'dit probleem heel ingewikkeld te bestrijden is'. "Het gaat namelijk niet om regels, maar om gedrag van mensen."



De cursisten krijgen straks onder meer een zaak waarin een klant van de voorgelegde kandidaten steevast alleen mensen met een duidelijk Nederlandse naam uitnodigt voor een gesprek.



De kandidaten met een buitenlands klinkende achternaam worden niet uitgenodigd, terwijl ze soms beter aan het functieprofiel voldoen.



De juiste reactie, volgens Tempo-Team: in gesprek gaan met de opdrachtgever, vragen waarom de klant zo handelt en hem of haar ervan overtuigen dat het een onjuiste manier van kiezen is. "Als de klant niet verandert, kun je aangeven dat de consequentie is dat je geen kandidaten meer voorstelt."



