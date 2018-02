Uittocht bij Forum voor Democratie houdt aan

Forum voor Democratie bestaat nog geen anderhalf jaar, maar groeit als kool. Baudet en consorten zijn bang dat ze door de onstuimige groei de controle over de partij verliezen.



Uit angst net als wijlen de LPF in chaos ten onder te gaan, krijgt FVD van de weeromstuit steeds meer de trekken van de PVV, vinden criticasters. Net als bij de partij van Geert Wilders zouden leden niets in te brengen hebben.



Amsterdam

FVD doet bij de gemeenteraadsverkiezingen alleen in Amsterdam mee, maar wil volgend jaar wel overal aan de Provinciale Statenverkiezingen meedoen.



De Staten kiezen immers de Eerste Kamer, en daar heeft FVD zijn zinnen op gezet. Leden die elders in het land probeerden FVD-afdelingen uit de grond te stampen, werden echter teruggefloten door het partijbestuur.



Lijstduwer Frank Ankersmit bleek al eind vorig jaar afstand te hebben genomen van de partij. De geschiedfilosoof en pleitbezorger van democratische vernieuwing had met lede ogen aangezien dat dat onderwerp van de FVD-agenda verdween, legde hij in de Volkskrant uit.



Ook oud-partijvoorzitter Paul Frentrop kwam afgelopen najaar in aanvaring met de rest van de partijtop, maar dat lijkt bijgelegd.