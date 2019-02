Twijfel over doorrekening klimaatplannen

Op 13 maart presenteert het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) de doorrekening van het voorlopige Klimaatakkoord. In dat akkoord staan zeshonderd milieumaatregelen die ervoor moeten zorgen dat Nederland in 2030 bijna de helft minder CO2 uitstoot.



Het PBL, een belangrijke rekenmeester van het kabinet, bevestigt aan deze krant dat de maatregelen in de doorrekening worden afgezet tegen voorspellingen uit de Nationale Energieverkenning 2017. Die Energieverkenning - ook uitgebracht door het PBL - staat vol achterhaalde prognoses, zo blijkt nu.



Zo is verkeerd voorspeld hoeveel energie huishoudens verbruiken en hoe de gas- en stroomprijs zich ontwikkelen. Om die reden pakt de energierekening dit jaar fors hoger uit dan het kabinet eerder had aangekondigd. "Maar dat is niet het enige probleem," zegt Martien Visser, lector energietransitie aan de Hanzehogeschool Groningen. "Ook de CO2-prijs is heel anders dan het PBL in 2017 voorspelde."



Rekenmodellen

In de Tweede Kamer heerst grote bezorgdheid over de betrouwbaarheid van de doorrekening . "Met dit soort modellen kunnen wij niet werken," zegt CDA-leider Sybrand Buma. "De cijfers moeten beter op orde zijn. Dan moet zo'n instituut niet zeggen: we gebruiken altijd zulke cijfers. Zorg dan dat er nieuwe cijfers zijn."



Ook GroenLinks is kritisch. "Het PBL bestaat nog maar elf jaar en gebruikt modellen die nog niet goed zijn uitgewerkt," zegt Kamerlid Tom van der Lee. "Hun ramingen lopen vaak achter op de marktontwikkelingen. Daar komt bij dat het vorige kabinet te weinig geld heeft vrijgemaakt voor het PBL. Ze zijn simpelweg onderbezet."



Mogelijk

Volgens Visser is het 'vreselijk jammer' dat de Energieverkenning sinds 2017 niet meer is vernieuwd. "De cijfers zijn achterhaald en dat maakt het nóg moeilijker om vast te stellen wat de opbrengst is van alle voorgestelde klimaatmaatregelen."



Het PBL had vorig jaar geen tijd om een nieuwe Energieverkenning op te stellen.



Volgens het PBL is het - ondanks de verouderde cijfers - nog steeds mogelijk om de klimaatmaatregelen door te rekenen. "We kijken namelijk naar het jaar 2030. De schommelingen die nu plaatsvinden, zijn op die lange termijn minder van belang."



Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat heeft het PBL dinsdag alsnog opdracht gegeven om de Energieverkenning bij te werken. "We kunnen nu nog niet zeggen of dat vóór 13 maart gaat lukken, want we zijn heel druk met de doorrekening van het Klimaatakkoord," meldt een woordvoerder van het planbureau.