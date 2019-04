Twijfel om diagnose mazelen docent Zoetermeerse school

Op basis van de klachten van deze patiënt gaan wij er niet vanuit dat deze persoon de mazelen heeft Miranda de Haan GGD Haaglanden

Diagnose

De GGD twijfelt over de diagnose die is gesteld en volgens hen is de school erg voortvarend geweest. "Op basis van de klachten van deze patiënt gaan wij er niet vanuit dat deze persoon de mazelen heeft," zegt woordvoerder Miranda de Haan van GGD Haaglanden. "We hebben geen idee wie die diagnose heeft gesteld. Mazelen is een meldingsplichtige ziekte; een arts moet elk vastgesteld geval mazelen bij de GGD melden. Dat is niet gebeurd. We zoeken uit wie de diagnose heeft gesteld, want dat weten we ook niet. Vanwege de onrust gaan we alles onderzoeken om uit te sluiten dat het om mazelen gaat. Het duurt een aantal dagen voordat we de testresultaten uit het laboratorium krijgen."



Mazelenvirus

Als het toch om het mazelenvirus gaat is de kans op een uitbraak in Zoetermeer erg laag. De vaccinatiegraad in de stad is met meer dan 95 procent op orde. Uit de cijfers van 2018 blijkt namelijk dat 95,7 procent van de Zoetermeerse kinderen op tweejarige leeftijd ingeënt is tegen de mazelen. Voor zover de directeur kan zeggen worden er daarom ook geen kinderen door ouders thuis gehouden.



Mazelen is één van de meest besmettelijke ziekten die er bestaan. Het is een infectieziekte die veroorzaakt wordt door het mazelenvirus. Het wordt overgedragen door besmette druppeltjes vocht die mazelenpatiënten uitademen, niezen of hoesten. "Kinderen kunnen er doodziek van worden," zei viroloog Ab Osterhaus eerder al tegen deze krant. Volgens hem is het daarom ook noodzaak om kinderen te vaccineren tegen het virus. "Als je je kinderen dat kunt besparen moet je dat doen. Het virus vindt moeiteloos elk kind dat niet gevaccineerd is of geen mazelen gehad heeft."