Tweede Kamer wil niet het hele jaar door zomertijd

Regeringspartijen CDA en D66 zien liever dat Nederland de zomertijd helemaal afschaft.



CDA, D66, GroenLinks, SP, PvdA en de Partij voor de Dieren vinden het een slecht idee om het hele jaar door de zomertijd in te voeren. Dat voorstel van voorzitter Jean-Claude Juncker van de Europese Commissie is slecht voor de gezondheid van Nederlanders, zo stellen de partijen.



Depressie en kanker

"Goed slapen is cruciaal," zei D66-Kamerlid Kees Verhoeven vanavond in de Tweede Kamer. "Het voorstel van de Europese Commissie zou het slaapritme van veel Nederlands kunnen gaan verstoren." Ook dieren komen dan in problemen, voorziet Frank Wassenberg van de Partij voor de Dieren.



Wetenschappers waarschuwen dat invoering van permanente zomertijd zorgt voor meer gevallen van depressie, kanker en hart- en vaatziekten. Het zou dan in de winter pas rond tien uur 's ochtends licht worden, wat ingaat tegen het natuurlijke bioritme van mensen.



Zwoele zomeravonden

Diezelfde wetenschappers stellen dat het beter is om te stoppen met de zomertijd en het hele jaar door de standaardtijd, de huidige wintertijd, aan te houden. Dat past beter bij de geografische ligging van Nederland. Regeringspartijen CDA en D66 zijn het daarmee eens. VVD twijfelt nog.