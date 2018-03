Tweede Kamer wil bankiers nog steeds ondervragen

ING ziet dan wel af van een forse loonsverhoging voor zijn topman, maar daarmee is het probleem nog niet verholpen, vindt een Kamermeerderheid.



Wel wil de Kamer het nu wat breder aanpakken en mogelijk extra betrokkenen en deskundigen uitnodigen. Haast is ook niet langer geboden.



Of de Kamer ook vasthoudt aan de uitnodiging voor afzwaaiend president-commissaris Jeroen van der Veer van ING is nog onzeker.



Verheugd

De loonsverhoging die van Van der Veer en zijn medecommissarissen topman Ralph Hamers wilden gunnen, was de aanleiding voor de hoorzitting. Van der Veer heeft te kennen gegeven het eind april voor gezien te houden.



De Kamer wilde dat Van der Veer zo snel mogelijk zou opdraven om tekst en uitleg te geven voor de aandeelhouders van de bank over de loonsverhoging zouden beslissen. Maar de spoed is er nu wel af, stelt een meerderheid.



Eerder op de dag reageerden politici verheugd op het besluit van ING om de loonsverhoging van topman Hamers niet door te zetten.



"Dit is de enige juiste uitkomst van deze discussie," aldus minister Wopke Hoekstra. "Het is een verstandig besluit."