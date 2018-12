Tweede Kamer is wel heel erg vaak 'geschokt'

Dat Tweede Kamerleden nogal eens geschokt zijn, is geen nieuws. Of het nou gaat om de energierekening, oorlog in Syrië of een failliet ziekenhuis: vaak klinkt vanuit Den Haag de verontwaardiging.



De politieke redactie heeft geturfd hoe vaak parlementariërs de woorden 'schokkend' of 'geschokt' in de mond namen. Dat gebeurde het afgelopen jaar 203 keer.



De Tweede Kamer debatteert drie dagen per week, in totaal ruim honderd dagen.