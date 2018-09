Tweede Kamer is bezorgd om overbevolking

Het kabinet moet een staatscommissie instellen die precies uitzoekt hoeveel Nederlanders er de komende jaren bijkomen en wat dat gaat betekenen voor de verzorgingsstaat, het verkeer, de zorg en de woningmarkt. Dat willen regeringspartijen VVD en CDA. Ook coalitiepartner D66 en oppositiepartij PvdA zijn positief.



Dat bleek woensdag tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen. "De bevolking groeit aanzienlijk harder dan we dachten," zegt CDA-leider Sybrand Buma. "Stel dat de groei doorzet naar twintig miljoen inwoners, dan komt de generatie na ons voor klemmende vragen te staan. Waar gaan die extra Nederlanders wonen, werken en recreëren? Hoe voorzien we ze van energie?"



Waarden

VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff wil ook weten wat de groei van de bevolking betekent voor 'onze vrije Nederlandse waarden'. "De groei komt door migratie," zegt hij. "Wij kunnen beslissen om daar meer grip op te hebben en meer orde in te scheppen."



In 2060 telt Nederland mogelijk zo'n twintig miljoen inwoners, blijkt uit recent onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek en de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. Die groei wordt volledig veroorzaakt door immigratie: de autochtone bevolking wordt juist kleiner. Nu telt Nederland 17,2 miljoen inwoners.



Onderzoeker Paul Scheffer benadrukt dat er iets te kiezen valt: "Als er jaarlijks 50.000 nieuwkomers zijn, groeien we naar twintig miljoen inwoners. Maar als jaarlijks 8000 mensen vertrekken, komen we uit op 16 miljoen inwoners."



Onderzoek

In de jaren 70 is voor het laatst door een staatscommissie onderzoek gedaan naar de bevolkingsgroei. "Dat was niet simpel en de materie lag uitermate gevoelig," zegt VVD'er Dijkhoff. Dat is ook nu het geval: net als toen vinden partijen dat Nederlandse waarden onder druk staan door de komst van mensen van niet-westerse afkomst.



Scheffer is blij met de steun voor het onderzoek. "In Canada gebeurt dit al veel langer. Daar is meer rust rond het immigratievraagstuk, omdat mensen meer houvast hebben. Zij weten: zoveel arbeidsmigranten komen erbij, zoveel vluchtelingen vangen we op."