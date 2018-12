Twee verdachten anti-maffia-actie weer vrij

Ze blijven volgens het Openbaar Ministerie wel verdacht van het overtreden van de Opiumwet.



De Italiaan die in Tegelen werd aangehouden en die volgens Italiaanse media de bijnaam Gianni da Mamma heeft, wordt overgeleverd aan Italië. Een andere verdachte is vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris en moet nog twee weken vastzitten. De vijfde wordt later op de middag voorgeleid.



Tijdens de gecoördineerde actie tegen de Italiaanse 'Ndrangheta werden in verschillende landen 84 mensen aangehouden. In Nederland werden vijf personen aangehouden, vier Nederlanders en een Italiaan. Op acht plaatsen in Nederland werden er invallen gedaan, zoals in Den Haag, Rotterdam, Amsterdam, Amstelveen en Tegelen.



De maffiaclan uit Calabrië heeft de Cosa Nostra verdrongen als machtigste criminele organisatie van Italië en domineert de drugssmokkel naar Europa.



