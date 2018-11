Twee jaar na de brand is het baken terug in Weesp

Het groene kruis brandt weer boven Weesp. Met duurzame ledverlichting in plaats van neon, maar verder is alles weer zoals het was. "Het groene kruis was van heinde en ver te zien," vertelt voorzitter Cees Pfeiffer van de Historische Kring Weesp over het baken dat sinds de jaren zestig op de spits van de Laurentiuskerk stond.



"Als we vroeger met het gezin terugkwamen van vakantie, zei mijn vader steevast op de snelweg ter hoogte van Muiden: ik zie het groene kruis, we zijn bijna thuis.