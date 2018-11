Twee handgranaten gevonden op Grote Markt in Almere

De explosieven zijn onschadelijk gemaakt en het is weer veilig.



De omgeving was een tijd afgezet in verband met het onderzoek door de Explosieven Opruimingsdienst Defensie naar de toedracht. Inmiddels is de Grote Markt en de omgeving weer toegankelijk voor publiek.



Volgens Omroep Flevoland is een van de explosieven gevonden bij een shishalounge. De politie wil dit echter niet bevestigen.



De Grote Markt werd donderdagochtend eerst afgezet na de vondst van eerste explosief in de buurt van een bankgebouw lag. Later in de ochtend werd melding gemaakt van een tweede explosief.



Inwoners van Flevoland hoorden in de loop van de ochtend ineens het luchtalarm afgaan. Dat gebeurde per ongeluk, volgens de brandweer had iemand op de meldkamer de verkeerde knop ingedrukt.



Het luchtalarm hield geen verband met de ontruiming van de Grote Markt in Almere.