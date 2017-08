Tuinbouworganisatie wil NVWA voor rechter om fipronil

Oud-minister Winnie Sorgdrager gaat het onderzoek leiden naar de gang van zaken rondom de vondst van het giftige bestrijdingsmiddel fipronil in eieren. Het onderzoek moet ophelderen hoe de fipronilcrisis heeft kunnen ontstaan en hoe schandalen als deze voortaan voorkomen kunnen worden, schrijven minister Edith Schippers (Volksgezondheid) en staatssecretaris Martijn van Dam (Economische Zaken) aan de Tweede Kamer.



Sorgdrager (D66) is al tien jaar lid van de Raad van State, een van de belangrijkste adviseurs van de regering. De juriste was in de jaren negentig onder meer minister van Justitie en heeft een verleden bij het Openbaar Ministerie. Het onderzoek moet voor het eind van het jaar klaar zijn.



Aan de precieze opdracht die Sorgdrager krijgt, wordt nog gewerkt. Het kabinet wil die opstellen in overleg met de Kamer. Sorgdrager moet in ieder geval boven water zien te krijgen "wat de rol en verantwoordelijkheid van alle betrokkenen was en hoe de interactie tussen hen is verlopen''.



Niet serieus

Sinds de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) bekendmaakte dat fipronil in eieren was gevonden is de dienst onder vuur komen te liggen. De NVWA zou een eerdere melding niet serieus genoeg hebben genomen en daardoor met ruim een halfjaar vertraging in hebben gegrepen. Bovendien zou de dienst wisselende of zelfs tegenstrijdige adviezen aan de consument hebben gegeven, waardoor die in verwarring raakte.



Schippers en Van Dam kregen onder andere het verwijt dat ze na het uitbreken van de eiercrisis lang niet van zich lieten horen. Zelf wijzen de bewindslieden erop dat de NVWA onafhankelijk is en die zelfstandigheid juist heel belangrijk is voor de toezichthouder. De landbouw- en voedselspecialisten van de Tweede Kamerfracties komen donderdag terug van zomervakantie om Schippers en Van Dam te bevragen over de eiercrisis.