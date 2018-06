Trump: een president die zichzelf blijft

Pam

In deze rubriek wordt gezocht naar overeenkomsten en analogieën. Maar nu schrijft mijn collega Paul Brill over Donald J. Trump en in het bijzonder over diens onconventionele aanpak, waardoor deskundologen voort­durend op het verkeerde been worden gezet. Pauls stukje roept de vraag op: is Donald Trump te vergelijken met andere politieke leiders - toen en nu?



Je kunt natuurlijk, zoals Ivo van Hove, in elk Shakespearedrama een karakter herkennen dat lijkt op een personage uit de hedendaagse politiek, maar zo bedoel ik het eigenlijk niet. Ik bedoel: op wie lijkt Trump? Is er bijvoorbeeld in Nederland ooit iemand geweest die op trumpiaanse wijze de wereld tegemoet trad?



Zo iemand ken ik niet. We hadden Willem Drees, die liever één dan twee pitjes van zijn gaskacheltje liet branden, want zuinigheid stond voorop. Zelfs Colijn, die - voor hij premier werd - een godsvermogen aan Shell verdiende, heeft weinig gemeen met Trump.



Olifanten in de porseleinkast heb je natuurlijk altijd en overal gehad, maar een olifant die overal mee weg lijkt te komen en die met zijn lompe gedrag zelfs succes lijkt te hebben, is in deze mate nooit eerder vertoond.