Triodos en ASN verwelkomen teleurgestelde ING-klanten

ING is een systeembank en zou worden gered door de overheid. Dat maakt ING tot een soort overheidsbedrijf

Klaver zegt dat ING de randen van de wet opzoekt: "We willen geen variabele beloning. Dat dit nu wel kan, moeten we repareren," zei hij zondag in tv-programma Buitenhof.



Om die sluiproute af te sluiten is GroenLinks zaterdag begonnen aan een wetswijziging die de huidige Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen aanpast.



Klaver wil die vrijdag al voor spoedadvies naar de Raad van State sturen. Hij heeft haast - hij wil dat de wet nog vóór de aandeelhoudersvergadering van 23 april door de Tweede en Eerste Kamer kan worden behandeld. "Volksvertegenwoordigers mogen het niet laten bij verkiezingsretoriek. Onze taak is het maatschappelijke protest tegen absurde bankierssalarissen om te zetten in actie."



Jupiler League

De ING-top leeft volgens de GroenLinksleider in een 'totaal ander universum'. President-commissaris Jeroen van der Veer zei dat Hamers in de eredivisie speelt, maar naar Jupiler Leaguemaatstaven wordt betaald. Flauwekul, zegt Klaver: "ING moet zich niet vergelijken met multinationals als Coca-Cola. Als die failliet gaan, is het over en uit. ING is een systeembank en zou dan worden gered door de overheid. Dat maakt ING tot een soort overheidsbedrijf."



De VVD steunt de wet niet. D66 heeft juridische bedenkingen, maar is benieuwd naar de tekst van de wetswijziging. Ook het CDA wil die uitwerking afwachten. PvdA en SP zijn wel voor. De SP heeft vier aandelen ING; partijleider Lilian Marijnissen zal zich bij de aandeelhoudersvergadering uitspreken tegen de verdubbeling.



ING is de huisbankier van de overheid. Als ING de salarisverhoging niet terugdraait, vindt Klaver dat het rijk een andere bank moet kiezen. PvdA-Kamerlid Henk Nijboer heeft minister Wopke Hoekstra van Financiën gevraagd of hij bereid is het contract met ING open te breken.