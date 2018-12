Treinreiziger dit jaar vaker op tijd

Met nog een paar weken te gaan, komt het percentage treinreizigers dat - inclusief overstap - op tijd komt uit op 92,6. Vorig jaar was dat 91,6 procent. Ongeveer 2,4 procent van de reizigers had meer dan een kwartier vertraging als gevolg van een verstoring, tegen 2,6 procent in 2017.



"Ik ben blij dat de inzet van onze mensen steeds beter zichtbaar wordt voor de reiziger," zei president-directeur Roger van Boxtel. "Goed onderhoud, een slimme dienstregeling en op tijd rijden door onze machinisten en conducteurs zorgen ervoor dat we steeds vaker op tijd zijn. Met oog op de reizigersgroei gaan we er alles aan doen om dit in 2019 vast te houden."



Vergeten koffer

Ook het aantal 'goede treindagen', dagen waarop meer dan 90 procent van de treinen op tijd rijdt, is door de jaren heen flink gestegen. Reden in 2002 volgens dit criterium de treinen op dertien dagen op tijd, vorig jaar was dit op 218 dagen het geval. Dit jaar staat de teller al op 258 dagen.



Dit jaar kwam 104 keer een melding van verdachte situaties, zoals een verdacht pakketje. Een vergeten koffer op het station of in de trein kan zorgen voor een ontruiming en beperking van het treinverkeer, op last van de politie.



Onderhoud

Zo leidde een verdachte tas op Rotterdam Centraal eind maart tot het stilleggen van een deel van het treinverkeer waardoor ruim 27.000 reizigers werden getroffen. Uiteindelijk bleek het te gaan om een vergeten tas met een spelcomputer.



NS houdt er rekening mee dat elke maand tussen de 400 en 450 rijtuigen voor gepland of ongepland onderhoud van het spoornet worden gehaald. In 2018 kwam het aantal rijtuigen dat aan de kant stond uit op slechts 370. Een meevaller, want zo heeft het spoorbedrijf meer treinen beschikbaar voor reizigers.