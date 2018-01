Traumachirurgen: meer vuurwerkslachtoffers

"Het totaal aantal slachtoffers is met ruim een kwart toegenomen ten opzichte van afgelopen jaar, 95 patiënten tegen 72 patiënten vorig jaar," aldus de organisatie. Hoe dat precies komt, is nog niet vastgesteld.



Bijna 30 procent van de gewonden moest meteen of uiterlijk de volgende dag worden geopereerd en een even grote groep zal waarschijnlijk blijvende schade ondervinden. De helft van de blijvend getekenden is jonger dan zestien jaar. Behalve het kind van veertien dat een hele hand verloor, is er ook een jongen van dertien die twee vingers moet missen. Ook een volwassen man is gedeeltelijk zijn hand kwijt. Verder liep iemand een klaplong op als gevolg van een explosie.



De meerderheid van de slachtoffers (65 procent) werd getroffen door eigen vuurwerk en 35 procent door dat van anderen. De helft van de verwondingen kwam zeker door legaal vuurwerk. In 10 procent van de gevallen ging het om illegaal vuurwerk en over 40 procent bestaat geen duidelijkheid.



