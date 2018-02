Transavia niet akkoord met eindbod piloten

Wanneer en hoe lang de piloten van Transavia gaan staken, is nog niet bekend. Acties zijn vanaf komende week mogelijk.



Vorige week al stemde een overgroot deel van de VNV-leden bij Transavia in met acties als de maatschappij niet akkoord zou gaan met de cao-voorstellen van VNV. Dat betekent dat alle Transaviavliegers die bij de vakverenging zijn aangesloten, aan een actie moeten meedoen.



De bond had Transavia tot één uur zaterdagmiddag de tijd te geven te reageren, nadat vrijdagochtend de cao-onderhandelingen al zonder resultaat waren afgebroken.



Werkonderbrekingen

"Gesprekken en onderhandelingen lijken nu achter ons te liggen," zegt een woordvoerder van de VNV. "Met pijn in het hart gaan we nu over tot het plannen van werkonderbrekingen." Wanneer deze werkonderbrekingen precies gaan plaatsvinden zal de VNV op een later tijdstip mededelen.



De bond wil voor de piloten, die al vijf jaar geen salarisverhoging hebben gehad, tot eind 2019 een loonstijging krijgen die tenminste de inflatie compenseert. Volgens Transavia komt dat neer op tenminste 6 procent. De maatschappij wil niet verder gaan dan 3,5 procent, plus een half procent over het afgelopen jaar.



Winstdeling en vliegroosters

Ook zijn de twee het niet eens over de hoogte van de winstdeling. Transavia keerde over het afgelopen jaar voor het eerst in tijden weer een winstdeling aan het personeel uit.



Volgens de maatschappij, die na jaren van verliezen, saneren en bezuinigen langzaam uit het dal klimt, zijn meer toezeggingen financieel niet verantwoord.



Daarnaast is er onenigheid over de vliegroosters. De piloten vinden die veel te onvoorspelbaar en eisen maatregelen. Transavia zegt daaraan te willen voldoen en ook extra geld te steken in een betere planning, maar minder snel dan de VNV wil.