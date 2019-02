Topman Smith: Groei van KLM blijft doorgaan

Dat zei topman Benjamin Smith woensdag bij de presentatie van de jaarcijfers. Hij wil daarmee geruchten wegnemen dat KLM wordt uitgekleed ten behoeve van Air France, waar kostbare arbeidsafspraken zijn gemaakt.



Er zijn volgens topman Benjamin Smith geen plannen om het aanbod bij KLM te veranderen. "Air France en KLM zullen allebei kwaliteitsmaatschappijen blijven. Er is al heel veel samenwerking tussen de twee maatschappijen, maar op het gebied van allianties kunnen we meer doen. De groep is volledige toegewijd aan KLM en Schiphol. Volledig. Iedereen in de groep weet hoe waardevol Schiphol is. "



"We zullen gezamenlijk kijken naar bestemmingen en vliegtuigen, maar gaan ook nauwer kijken naar verdere samenwerking op digitaal gebied en bij personeelszaken kijken we hoe we gemakkelijker talent tussen Nederland en Frankrijk uitwisselen. Er zijn geen plannen om arbeidsplaatsen uit Nederland naar Frankrijk te halen, Wat in Amstelveen gebeurt, blijft ook in Nederland. En we kijken gezamenlijk naar de verder uitbouw van Transavia."