Topman ABN Amro krijgt minder loonsverhoging dan personeel

De grootste reden van deze magere verhoging is dat de ABN Amro nog altijd voor een deel in de handen van de staat valt.



Omdat Van Dijkhuizen topman is bij een staatsgesteunde bank is zijn salaris in principe bevroren volgens de Wet Beloningsbeleid Financiële Ondernemingen. Volgens deze wet is alleen een verhoging toegestaan op basis van de cao Algemene Banken



Naast het salaris dat wordt bevroren is er ook sprake van een bonusverbod. Van Dijkhuizen en de totale raad van bestuur ontvangen dus ook geen bonus.



Eerder deze maand kwam de ING in opspraak nadat bekend werd dat de topman een salarisverhoging zou krijgen van 50 procent. ING loste haar staatsteun in 2014 af en is daarmee geen staatsgesteunde bank meer. Daar mogen wel ruime loonsverhogingen en bonussen worden uitgegeven.



Na flink maatschappelijke ophef besloot ING dit voorstel toch in te trekken.