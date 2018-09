TomTom zwaar onder vuur op Damrak

TomTom zag ruim een kwart aan beurswaarde verdampen. Dat is het grootste dagverlies sinds 2011.



Volgens analisten werd de koersdreun veroorzaakt door berichten over een samenwerking van Renault, Nissan en Mitsubishi met Google-moederbedrijf Alphabet.



De autobouwers gaan het Android-systeem van de techgigant inbouwen in de dashboards. Dat is volgens kenners een zware klap voor TomTom. TomTom liet in een reactie weten dat de relatie met Renault niet is veranderd.



Positief

Het algehele beurssentiment was daarentegen gematigd positief. Beleggers lieten zich niet van de wijs brengen door de nieuwe ronde van Amerikaanse importtarieven op Chinese goederen.



De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,1 procent hoger op 541,56 punten. De MidKap daalde 0,6 procent tot 773,93 punten door de koersval van TomTom. De beursgraadmeters in Parijs, Londen en Frankfurt gingen tot 0,4 procent vooruit.