Toerismebureau tegen toerist: trap niet op tulpen

De organisatie heeft een filmpje gemaakt, dat toeristen moet leren hoe ze een "tulpvriendelijke selfie" kunnen maken.



In de video, via YouTube verspreid, worden de bollenvelden en de tulp getoond terwijl een stem een soort ode aan de Nederlandse boer en zijn tulp brengt.



Aan het einde zegt de stem dat "een vijand loert van boven, onbedoeld vernietigend". Even later vertrapt een dame een tulp om vervolgens vrolijk het bloemenveld in te rennen. De boodschap aan het einde: geniet van de bollenvelden, maar doe het tulpvriendelijk.



Onlangs melden verscheidene media al dat er hekken, borden en vrijwilligers bij de bollenvelden zijn neergezet om mensen te wijzen op het feit dat je er niet zo maar in kan gaan lopen. Volgens het NBTC komen dit paasweekeinde ongeveer een miljoen buitenlandse toeristen naar Nederland.



Mark Rutte doopte eerder deze week een nieuwe tulp in de Keukenhof: