Toch vergoeding voor ontslagen toneeldocent

Maar de betrokkene heeft wel recht op een ontslagvergoeding. Anders dan de lagere rechter vindt het hof weliswaar dat het gedrag van de man verwijtbaar was, maar niet dat hij 'ernstig verwijtbaar' heeft gehandeld.



Waarschuwingen

De docent kreeg in 2006 de eerste waarschuwing dat studenten melding maakten van verwarrende fysieke houdingscorrecties tijdens de lessen. In 2010 kreeg hij nogmaals een waarschuwing en een verbod om studenten aan te raken.



In het najaar van 2017 ervaarden twee studentes opnieuw grensoverschrijdend gedrag in de lessen. Een gaf hij een tik op haar billen, met de opmerking dat hij dat al eerder wilde doen, en de ander gaf hij twee keer een volledige massage tijdens een massageles.



Verantwoordelijkheid

Het hof erkent dat fysiek contact bij bewegingsleer kan horen, maar dat de docent een eigen verantwoordelijkheid heeft en dat hij voor een veilig leerklimaat moet zorgen. Tegelijk vindt het hof dat de werkgever onvoldoende duidelijk is geweest over welk gedrag wel of niet acceptabel was.