Tim Hofman wint Hashtag Award met Terug naar je eige land

In de veelbesproken aflevering van zijn serie #Boos confronteerde Hofman landelijke politici in Den Haag met asielkinderen die niet in Nederland mogen blijven.



Omdat de Tweede Kamer weigert het kinderpardon breed toe te passen, moeten veel kinderen die in Nederland zijn opgegroeid, toch het land uit.



Onder meer VVD-leider Klaas Dijkhoff kwam flink onder vuur te liggen om zijn lompe reactie, toen de negenjarige Nemr vertelde dat hij in zijn land van herkomst Irak vermoedelijk gedood wordt.



Een oproep tot het ruimer toepassen van het kinderpardon kreeg in korte tijd meer dan 250.000 handtekeningen. Terug naar je eige land werd bekroond in de categorie beste onlinevideo.



Famke Louise

Ook de Videoland-serie werd Mocromafia bekroond, als beste video on demand-serie van het jaar. Van de reeks werd bij de uitreiking een tweede seizoen aangekondigd.



Als beste muziekvideo van het jaar werd Caza van Slide ft. Famke Louise gekozen. De vlogger arriveerde bij de uitreiking niet zoals werd verwacht met rapper Ronnie Flex, met wie ze zegt een relatie te hebben.



De Hashtag Awards werden voor de tweede keer uitgereikt tijdens een ceremonie in De Duif. De winnaars worden gekozen door een professionele vakjury.



Lees ook: Politici worstelen met mediagenieke asieljeugd