Tikkie Pay blijft voorlopig offline

Oplichters kunnen zulke informatie gebruiken om mensen te bedriegen. "We gaan serieus naar opmerkingen van gebruikers kijken en Tikkie Pay waar nodig aanpassen,'' aldus ABN AMRO.



De bank kan nog niet zeggen of, hoe en wanneer Tikkie Pay terugkomt. "De komende dagen of weken willen we serieus kijken wat de bezwaren zijn en hoe we die het hoofd kunnen bieden,'' zegt een woordvoerder.



Niet wachten

Met Tikkie Pay kunnen gebruikers geld naar anderen overmaken op basis van een mobiel telefoonnummer. "Het was ontwikkeld op vragen van gebruikers die zeiden: ik wil geld overboeken, maar ik wil niet hoeven te wachten tot ik een betaalverzoek krijg, ik wil het zelf doen,'' aldus ABN AMRO.



In oktober werd Tikkie Pay op kleine schaal gelanceerd en getest. Beetje bij beetje werd de groep proefpersonen uitgebreid. Op dinsdag hadden ongeveer 100.000 van de 4 miljoen Tikkie-gebruikers toegang tot Tikkie Pay.



1000 transacties

Volgens ABN AMRO zijn er tot nu toe "een kleine duizend transacties'' geweest. De bank heeft geen signalen dat de informatie van Tikkie Pay is misbruikt door oplichters.



De bank heeft het incident gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de privacywaakhond van de overheid.