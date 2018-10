Tientallen agenten in spe falen voor fitheidstest

Wie fysiek fit is, is dat mentaal ook, blijkt uit onderzoek

De test werd in 2016 aan het lesprogramma toegevoegd om agenten fit aan de start te laten verschijnen.



"Wie fysiek fit is, is dat mentaal ook, blijkt uit onderzoek", zegt woordvoerder Pieter Beljon van de Politieacademie.



"De test is niet bedoeld om zoveel mogelijk mensen te laten zakken. We vragen niet het onmogelijke. Maar de eis geldt wel voor iedereen. Haal je de norm niet, dan volgt een negatief bindend studieadvies."



Beljon zegt de klachten over de fitheidstest te kennen. "We hebben die geluiden gehoord en er ook met de vakbonden over gesproken. Ten aanzien van de roeitest laten we binnenkort onderzoek uitvoeren door de Vrije Universiteit."



"We willen kijken of we de normen niet alleen op leeftijd moeten aanpassen, maar ook op gewicht. Uiteindelijk willen we zo min mogelijk studenten laten vallen, maar we moeten wel met normen werken."



De namen van Tessa en Sandra zijn op hun verzoek gefingeerd.