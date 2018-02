Thuisbezorgd ontving 27,5 miljoen bestellingen in 2017

Nederlanders hebben vorig jaar 27,5 miljoen keer eten aan de deur besteld bij de bezorgmarktleider, 30 procent meer dan een jaar eerder.



Dat leverde het Amsterdamse bedrijf in 2017 een omzet in ons land van 74,4 miljoen op.



Dat is eenderde meer dan in 2016, mede omdat Thuisbezorgd een omstreden verhoging van zijn tarieven bij restaurants doorvoerde.



Die moeten nu 13 procent van de rekening aan de maaltijddienst afrekenen, ruim het dubbele van het percentage uit de beginjaren.



Geen verrassing

Het bedrijf maakte woensdagochtend bekend dat de brutowinst in Nederland is uitgekomen op 43 miljoen euro, een kwart meer dan in 2016.



"Het was voor ons geen verrassing dat restaurants de verandering in commissie niet leuk vonden," aldus topman Jitse Groen, "dat is een normale reactie. Maar ons bedrijf zorgt er voor dat restaurants in Nederland gemiddeld 70.000 euro extra omzet per jaar maken, in de grote steden is dat nog veel meer. We zijn voor restaurants de goedkoopste manier om geld te verdienen, goedkoper dan een advertentie in de gele gids."



Thuisbezorgd gaf vorig jaar 13 miljoen uit aan reclame in ons land. Het bedrijf wil niet zeggen hoeveel restaurants door de stap zijn opgestapt. "Maar berichten over het aantal restaurants dat is afgehaakt was een beetje overdreven."



Ook leidt de stap volgens Groen niet tot hogere prijzen op de menukaart, omdat restaurants de commissieverhoging op de klant afwentelen. "Er is in de afgelopen vijf jaar geen duidelijke verandering in gemiddelde menuprijzen," aldus Groen, "en die zien we nu ook niet."



Zelf bezorgen

De bezorgdiensten die Thuisbezorgd in een aantal grote Nederlandse steden voor restaurants zonder eigen koeriers uitvoert, maakten voor jaar 385.000 ritten. Toch gelooft het bedrijf niet dat zulke diensten winstgevend kunnen worden uitgevoerd.



Het bedrijf concurreert met partijen als Foodora, Deliveroo en Uber Eats. In tegenstelling tot de laatste twee partijen heeft Thuisbezorgd zijn 2000 koeriers wel in vaste dienst.



In heel Europa boekte moeder Takeaway 68,3 miljoen orders bij bijna 33.000 aangesloten restaurants, goed voor een omzet van ruim 166 miljoen euro, 50 procent meer dan in 2016.



Het verlies liep flink op, van 30,8 miljoen naar 42,6 miljoen euro, omdat Thuisbezorgd zijn reclame-uitgaven in met name Duitsland opvoerde in de strijd met aartsrivaal Delivery Hero.



Desondanks houdt Groen vast aan de belofte dat de brutowinstmarge over twee tot drie jaar positief is. "2017 was een geweldig jaar, maar het was ook een tussenjaar waarin we geïnvesteerd hebben in marketing en het verbeteren van onze aanwezigheid."