Terreurproces: 'Nederland aan grote aanslag ontkomen'

Dat zei de officier van justitie donderdag tijdens de eerste zitting tegen de zes mannen die verdacht worden van het beramen van een aanslag.



Ondanks die grote dreiging, heeft Nederland 'geen reëel gevaar gelopen' benadrukte hij in de rechtbank in Rotterdam. Dat komt omdat de inlichtingendiensten de mannen op de korrel hadden en wisten te infiltreren in de groep.



De mannen - tussen de 21 en 35 jaar - worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag in Nederland en deelname aan een terreurorganisatie.



Festival doelwit

Volgens het Openbaar Ministerie wilden de mannen met kalasjnikovs en bomvesten een terreuraanslag plegen op een festival. Op een andere plaats wilden ze een autobom laten ontploffen. Het is nog altijd onduidelijk welk evenement ze op het oog hadden. Volgens RTL werd de Pride in Amsterdam genoemd als mogelijk doelwit.



Wel waren er concrete plannen hoe de aanslag eruit zou zien: de terroristen zouden met kalasjnikovs in één lijn lopen, handgranaten vooruit gooien en als een van de terroristen geraakt zou worden, zou hij zijn bomvest laten ontploffen.