Tellerfraude kost Nederland 160 miljoen per jaar

Tellerfraude is een groot probleem in Nederland. Duizenden mensen zijn jaarlijks de dupe van deze vorm van bedrog, een praktijk die vooral bij geïmporteerde auto's veel voorkomt. Bij één op de vijf auto's die uit Duitsland wordt gehaald, is gerommeld met de teller. "Op het moment dat-ie de grens over gaat, wordt het schimmig," zegt VAT-voorzitter Martin Huisman. "In Duitsland is geen database die je kunt toetsen. De koper is vaak degene die de teller terugdraait, en de auto daarna doorverkoopt."



Niet alleen betalen kopers meer voor een voertuig dan dat het eigenlijk waard is. Ook levert een auto die eigenlijk veel meer heeft gereden dan de kilometerstand doet vermoeden, hogere kosten op in de werkplaats. Consumenten lijden jaarlijks 42 miljoen euro schade door gesjoemel met de kilometerteller, becijferde de vereniging, een samenwerkingsverband van BOVAG, RAI Vereniging, ANWB en VNA. "Dat komt neer op 1.500 euro per persoon. En dan zitten we nog aan de voorzichtige kant," zegt Huisman.