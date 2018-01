Tegenstanders Zwarte Piet 2016 niet vervolgd

Het wordt hoog tijd dat op illegale arrestaties van demonstranten een automatische schadevergoeding wordt gesteld

Die laatste laat desgevraagd weten dat zijn zaak aangaande de incidenten op 12 november 2016 nog loopt. Vrijdag spreekt hij daarover zijn advocaten. Of Blom en Pestman inmiddels vrij zijn van vervolging is onduidelijk.



Sepot

De demonstranten werden er van verdacht niet te hebben voldaan aan een bevel van de politie. De zaken worden geseponeerd omdat er niet voldoende bewijs is tegen de demonstranten of omdat ze ten onrechte zijn aangemerkt als verdachte.



De actievoerders van Kick Out Zwarte Piet hadden besloten niet bij de sint-intocht in Maassluis tegen Zwarte Piet te protesteren, maar in de Maasstad. Dat werd niet toegestaan, waarna de massa-arrestatie volgde. De lezing van de demonstranten destijds was dat ook een actie in Maassluis hen verboden werd.



Daarom was besloten dan maar naar Rotterdam te gaan. Wegens verzet tegen aanhouding werden ook enkele rake klappen aan de arrestanten uitgedeeld.



Onterecht

De advocaat van een aantal van de demonstranten stelt in een reactie dat zijn cliënten er niets voor kopen "dat zij worden gearresteerd om achteraf te horen dat dat onterecht was (...) Het wordt hoog tijd dat op illegale arrestaties van demonstranten een automatische schadevergoeding wordt gesteld.''