Kleine staking chauffeurs groepsvervoer

Volgens vakbond FNV is bewust gekozen voor een kleine staking. Taxi's die ook onder de cao vallen, doen nog niet mee.



Een ultimatum aan de werkgevers in de breed samengestelde taxibranche is net verlopen. De bonden eisten onder meer 3 procent loonsverhoging maar daaraan is geen gehoor gegeven.



De stakende chauffeurs, afkomstig uit het hele land, komen om hun eisen kracht bij te zetten bijeen in Heteren. Daar is volgens FNV gelijktijdig een vergadering van werkgevers.



Onder de cao vallen in totaal circa 30.000 chauffeurs. In de taxisector is volgens FNV in de afgelopen 25 jaar nooit gestaakt voor de cao. "De loyaliteit naar de klanten en cliënten is groot. Het is veelzeggend dat de werknemers in de branche nu wel in actie komen, het water staat menig chauffeur aan de lippen."