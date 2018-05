Tata Steel wil uitzondering zijn op importtarieven VS

Dat laat het concern in een schrifelijke verklaring weten. 'Wij gaan nu vol inzetten op het ondersteunen van onze klanten in de VS om in aanmerking te komen voor uitzonderingen voor de specifieke producten die wij leveren.'



Ook hoopt het bedrijf dat de EU maatregelen treft om te voorkomen dat landen staal in Europa gaan dumpen, omdat het staal niet meer naar de VS kan worden geëxporteerd.



Respijt

De Amerikaanse president Trump voerde in maart al importtarieven in van 25 procent op staal en 10 procent op aluminium. Destijds kregen de EU, Canada en Mexico, waarvoor nu alsnog de heffingen gaan gelden, extra respijt.



EU-commissaris Cecilia Malmström heeft in die periode tevergeefs geprobeerd een deal te sluiten met de Amerikanen.