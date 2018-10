Tabaksindustrie betaalt Jan Roos 42.200 euro voor campagne

Jan Roos startte dinsdag de campagne Nee-derland.nl. Met speen in de mond en onder de slogan 'je bent mijn moeder niet' zegt hij te strijden tegen de betutteling in Nederland, oftewel de strenge maatregelen tegen zaken als vet eten, stoepkrijten op straat, vuurwerk en tabak.



Met name de staatsverpakking (totaal anonieme verpakking van sigaretten) is de VSK een doorn in het oog en dat krijgt in de campagne van Roos dan ook ruim aandacht.



Deze weken wordt in de Tweede Kamer de begroting van Volksgezondheid besproken. Daarin komen ook maatregelen tegen tabak aan de orde.



Vuurwerk

Roos maakt er op zijn site overigens geen geheim van dat hij wordt ondersteund door de VSK en de Belangenvereniging Pyrotechniek Nederland, oftewel de vuurwerkbranche.



Namens die laatste club zegt Leo Groeneveld dat zij níet meebetalen aan de campagne. "Ons is gevraagd of we er achter staan, dat wel," zegt Groeneveld.



"En ja, wij vinden inderdaad dat er te veel betutteling is in Nederland. Maar we betalen hem niet. En wat Jan Roos zegt over de tabaksindustrie zal me een zorg zijn. Ik ben blij dat ik niet rook en dat mijn kinderen niet roken. Er staan wel een paar zaken op die site waar we het niet mee eens zijn. Uitspraken op Nee-derland.nl over vuurwerk moeten wel ónze uitspraken zijn. Het is allemaal een beetje snel gegaan."



Tabaksfabrikant Philip Morris maakte dinsdag overigens meteen van de gelegenheid gebruik zich in een persbericht te distantiëren van de campagne en hun 'rookloze' alternatief van een 'verwarmde' in plaats van 'verbrande' sigaret onder de aandacht te brengen. Philip Morris is geen lid van VSK.



