Suikervrije frisdrank en bronwater worden goedkoper

Het kabinet gaat de verbruiksbelasting op die producten afschaffen. Dat scheelt bijna 9 cent op een liter cola light of mineraalwater.



In de deal staat letterlijk bij het onderdeel 'voeding': "De Rijksoverheid neemt zelfstandig fiscale maatregelen. Dit wordt gedaan door water(s) en suikervrije dranken vrij te stellen van verbruikersbelasting." Zo gaan mensen meer gezonde producten nuttigen, is de verwachting.



Overgewicht

Er staat niet in het concept-akkoord hoe de beoogde gedeeltelijke afschaffing van deze taks wordt betaald. In 2017 bedroegen de totale inkomsten uit de verbruiksbelasting op alcoholvrije dranken ruim 250 miljoen euro.



De levensmiddelenindustrie, horeca, onderwijs-, sport- en zorgorganisaties, verzekeraars en het ministerie van Volksgezondheid leggen zich verder vast op de torenhoge ambitie om richting 2040 het percentage mensen met (zwaar) overgewicht terug te brengen naar het niveau van 1995.



"Als we niets doen laat de trend zien dat in de komende 22 jaar 62 procent van de volwassen Nederlanders zou kunnen gaan kampen met overgewicht (2017: 49 procent). Het is onze ambitie om deze trend bij te stellen en een daling voor elkaar te krijgen."



Zorgkosten indammen

Een van de belangrijkste doelstellingen van de deelnemers voor de komende decennia is 40 procent minder Nederlanders die leiden aan ziekten die voortkomen uit ernstig overgewicht, zoals diabetes en hart-, vaat- en leverziekten. Zo kan de stijging van de zorgkosten worden ingedamd.



Om dat te bereiken moeten in 2040 alle inwoners van ons land groente en fruit eten volgens de Schijf van Vijf, meer water of calorieloze dranken nuttigen en hoeveelheden calorieën binnenkrijgen die passen bij hun lengte, leeftijd en leefstijl.



Suikertaks

Verder is 75 procent van de Nederlanders tegen die tijd in beweging volgens de Beweegrichtlijn (volwassenen wekelijks ten minste twee en een half uur matig intensief en kinderen dagelijks minstens een uur). Dat percentage ligt nu op 47.



In het uitgelekte akkoord wordt overigens met geen woord gerept over een suikertaks, een gevoelig punt aan het Binnenhof. Toch blijft er nu feitelijk alleen een verbruiksbelasting over op suikerhoudende vruchtensappen en limonades. Zo ontstaat er in de praktijk een vorm van suikertaks.



