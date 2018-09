Studenten kwaad: lenen voor studie nog duurder

Dat staat in een wetsvoorstel dat Onderwijsminister Ingrid van Engelshoven deze week naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Volgens haar is de renteverhoging nodig 'voor de financiële houdbaarheid' van het leenstelsel op 'langere termijn'. Ze heeft zich hiermee de woede van studenten op de hals gehaald.



'Klap in het gezicht'

Studentenorganisaties zien dit als de zoveelste teleurstelling. Eerst werd de basisbeurs afgeschaft. Vervolgens werd er door de invoering van het leenstelsel beter onderwijs beloofd, omdat er meer geld zou worden geïnvesteerd in de kwaliteit van het onderwijs.



De afspraken daarvoor blijken toe nu toe niet te zijn nagekomen. En nu moeten de studenten als klap op de vuurpijl de knip trekken om het leenstelsel betaalbaar te houden, stelt voorzitter Tom van den Brink van het Interstedelijk Studentenoverleg (ISO). "Dat is weer een klap in het gezicht van de student en niet conform de afspraken. Wij worden gepakt voor de financiële tegenvallers van het ministerie van Onderwijs."



De rente stijgt omdat de minister de rente op leningen niet meer voor vijf jaar vast gaat zetten, maar voor tien jaar. Rente die langer vaststaat, is hoger. De maatregel was al aangekondigd in het regeerakkoord. Met het wetsvoorstel wordt duidelijk wat dit voor studenten betekent.



Duizenden euro's

Een gemiddelde studielening is nu 21.000 euro. Onder de sociale voorwaarden van het leenstelsel mag een student 35 jaar doen om dat bedrag af te lossen. Wie van die maximale termijn gebruik maakt, is straks duizenden euro's duurder uit.



Bij de gemiddelde schuld is het maandbedrag nu ongeveer 70 euro (bij een vijfjaarsrente) en straks, als de rente tien jaar vaststaat, ongeveer 82 euro.



"Op deze manier verliezen studenten het vertrouwen in de politiek," stelt Geertje Hulzebos, voorzitter van de Landelijke Studentenvakbond. "Zij bouwen meer schulden op door het afschaffen van de basisbeurs en nu ook nog eens door het verhogen van de rente op die schuld."



Van den Brink hoopt dat de Tweede Kamer een stokje steekt voor het wetsvoorstel. "Ik verwacht vooral van het CDA en de ChristenUnie - partijen die altijd mordicus tegen het leenstelsel waren - dat zij hier kritisch op zijn."