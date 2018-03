Strenge selectie bij masteropleiding

Zo zou er sprake zijn van een taaltoets bij een groot deel van de opleidingen, maar wie zich verder verdiept in de informatie over de studie komt er achter dat zo'n toets vaak helemaal niet nodig is. Dat concludeert de Keuzegids Masters 2018.



Relevante bachelor

De gids die donderdag is verschenen heeft de toelatingseisen in kaart gebracht. En die zijn nogal streng, zegt de redactie van de gids. "Wie niet weet waar die aan toe is, kan behoorlijk worden afgeschrikt."



Wageningen en Rotterdam zijn de meest selectieve universiteiten. Bij een groot deel van de opleidingen geldt een cijfer-eis van een 7 gemiddeld voor de bachelor. De klassieke technische universiteiten voeren al jaren het minst selectieve beleid. Wie een relevante bachelor op zak heeft, mag in Delft en Twente bijna altijd meteen beginnen.



Verwarrend

Ook de UvA en de VU komen in het lijstje met strenge universiteiten van de Keuzegids voor. "Ze staan niet in de hoogste regionen, maar er wordt bij deze universiteiten zeker selectie aan de poort toegepast," zegt een woordvoerder van de gids.



"Wat ons met name bij de UvA opviel, is dat de toelatingseisen omtrent de masters erg verwarrend zijn opgeschreven. Dan wordt in het begin van de tekst nog geschreven dat je direct kan worden toegelaten, en later volgt dan alsnog een eis. Als je voor opheldering belt, krijg je een bandje aan de lijn."



Tevredenheid

De Keuzegids Masters bevat van negenhonderd opleidingen een gedetailleerd kwaliteitsoordeel, op basis van onder meer de tevredenheid van de studenten. In totaal halen 161 opleidingen een score van 75 punten of meer op een schaal van 20 tot 100.



De Rijksuniversiteit Groningen en de Hogeschool Zuyd in Maastricht springen er uit met meer dan honderd punten.



