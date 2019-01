Strafrechtelijk onderzoek naar grafietuitstoot Tata Steel

De brief is in handen van Het Financieele Dagblad.



Het bedrijf Harsco Metals Holland is verantwoordelijk voor de uitstoot, die onrust veroorzaakt onder omwonenden. De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied heeft in juli 2018 een waarschuwingsbrief verzonden aan Harsco en gesommeerd de grafietuitstoot te stoppen. Op 1 november 2018 is dit gevolgd door het opleggen van een last onder dwangsom. Inmiddels zijn er 28 incidenten geconstateerd.



'Wanneer het maximumaantal van dertig is bereikt, zullen wij een besluit nemen over de vervolgmaatregelen. Behalve het verhogen van het bedrag van de dwangsom kijken wij nadrukkelijk ook naar andere opties om tot een oplossing voor de korte termijn te komen. Daarnaast is een strafrechtelijk onderzoek gestart naar het overtreden van de vergunningvoorschriften, hierover is overleg geweest met de officier van justitie', schrijft de provincie.