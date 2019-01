Strafrechtelijk onderzoek naar grafietregens Wijk aan Zee

Omdat het aantal overtredingen intussen is opgelopen naar 30, verhoogt de provincie de dwangsom naar 25.000 euro per keer, meldt milieugedeputeerde Adnan Tekin op Twitter.



Strafrechtelijk vervolging is een nieuwe wending in de aanpak van de grafietregens. De dwangsommen kunnen nu oplopen tot 300.000 euro.



Productieproces

Op een bewonersavond in Wijk aan Zee werd in november opgemerkt dat de dwangsommen bleek afsteken bij de winst van Tata. Tekin werd daar een tandeloze tijger genoemd.



De provincie noemt de strafrechtelijke aanpak een stap die standaard wordt genomen bij milieuovertredingen van deze grootte. Dan wordt verplicht melding gemaakt bij het OM.



Tata Steel heeft intussen het productieproces aangepast, schrijft de provincie. Dat zou op korte termijn de grafietregens moeten beperken. Uiterlijk in april 2020 worden de installaties overkapt door een hal die het stof binnenhoudt, zo hebben Tata en Harsco beloofd.



