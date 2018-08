Storing Schiphol voorbij

Het vliegverkeer van en naar Schiphol heeft woensdagmiddag kort na 13.00 uur ongeveer een uur platgelegen door een storing bij de Luchtverkeersleiding.



Eerst werd het vertrekkend verkeer weer opgestart. Korte tijd later konden er ook weer toestellen landen, meldt Schiphol. Waardoor die storing is ontstaan is nog niet te zeggen.



Gewoon landen

Er was sprake van een storing in het communicatiesysteem tussen de Luchtverkeersleiding (LVNL) en de piloten. LVNL doet onderzoek naar de oorzaak van de storing en benadrukt dat de veiligheid niet in het geding is geweest.



Vliegtuigen die op het moment van de storing in het Nederlandse luchtruim vlogen, konden gewoon landen door gebruik van een back-up van het communicatiesysteem.



Reizigers wordt geadviseerd de site van hun luchtvaartmaatschappij en Schiphol in de gaten te houden voor nieuwe vertrek- en aankomsttijden.



Luchthavens in de rest van het land

Andere luchthavens in Nederland hadden vrijwel geen last van de storing. Op Rotterdam The Hague Airport liepen één vertrekkende vlucht en enkele inkomende vluchten wat vertraging op. Op Eindhoven Airport en Groningen Eelde Airport verliep het luchtverkeer normaal. Eindhoven ontving een uitgeweken vlucht uit Malaga, bestemd voor Schiphol.