Storing bij Vodafone is 'hardnekkig'

Het bedrijf had donderdag laten weten dat een grote netwerkstoring verholpen was, maar op Twitter klagen veel mensen dat ze nog altijd geen verbinding hebben. Het bedrijf kan nog niet zeggen wanneer iedereen weer online is. Vodafone spreekt van "een hardnekkig issue''.



Niet alleen het telefoonverkeer is uit de lucht, ook zijn er problemen met mobiel internet en met sms'en. Niet alle klanten hebben er last van, maar de problemen zijn verspreid over heel Nederland. Ook sommige hulpdiensten hadden er last van. Ook Vodafone zelf is telefonisch niet bereikbaar voor een toelichting.



De storing werd veroorzaakt door een korte onderbreking in het interne Vodafone-systeem dat er onder meer voor zorgt dat telefoongesprekken bij de juiste persoon uitkomen. Dat leidde tot 'file' op het netwerk, aldus een woordvoerder.