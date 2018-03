Storing aan het luchtalarm is verholpen

De sirenes werkten op de eerste maandag in maart om 12.00 uur op veel plekken in Nederland niet.



Naast Amsterdam hadden onder meer delen van Noord-Limburg, Gelderland, Utrecht en Zuid- en Noord-Holland problemen.



Het IFV, dat gaat over de kwaliteit van het landelijke systeem dat burgers moet waarschuwen bij rampen of grote ongelukken, was sindsdien bezig met het herstel.



'Piepkleine dip'

De oorzaak van het probleem lag bij een conflict tussen Kosovo en Servië. De landen proberen elkaar onder druk te zetten door hun afgesproken portie stroom sinds half januari niet te leveren. Dat zorgt volgens netbeheerder Tennet voor 'een piepkleine dip' in het net, waardoor de digitale klokken gaan achterlopen.



De sirenepalen werken met een interne klok. Als die klok niet overeenkomt met het computersysteem wordt het luchtalarm niet geactiveerd.



Volgens de veiligheidsregio is het probleem nooit gevaarlijk geweest voor Amsterdammers. In geval van nood wordt een NL-Alert verstuurd naar mobiele telefoons.