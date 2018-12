Stint mag voorlopig niet meer terug op de weg

Uit het onderzoek van TNO blijkt dat de elektrische bolderkar niet veilig genoeg is voor personenvervoer. Alleen als er een aantal aanpassingen aan de stint wordt gedaan, kan de kar terug de weg op.



Volgens het onderzoeksinstituut zijn er problemen met de rem van de stint en de lengte van de remweg. De onderzoekers constateren ook problemen met de gashendel. "Er treedt een onbeheersbare versnelling op als de nuldraad van de gashendel losraakt.''



Veiligheid voorop

Van Nieuwenhuizen zegt geschrokken te zijn van het onderzoek. Bij de invoering in 2011 is het voertuig 'veel lichter' getoetst, constateert de bewindsvrouw. Het ging er destijds vooral om nieuwe voertuigen een kans te geven op de weg te komen.



De minister kan niet zeggen wanneer de stint weer mag gaan rijden. Ze verwijst naar de fabrikant, die allerlei aanpassingen zal moeten uitvoeren. Ze zegt ook te beseffen dat de stint bij de kinderopvang en de post wordt gemist. "Het is een hele vervelende boodschap, maar veiligheid staat voorop''.



Zelf wil ze uiterlijk begin februari met een aangepaste lijst voorwaarden komen waaraan voertuigen als de stint moeten voldoen.



Nieuwe stint

Volgens Felix Rottenberg, voorzitter van de Brancheorganisatie Kinderopvang, moet er snel werk worden gemaakt van de nieuwe stint. "De uitkomsten van het onderzoek moeten we erg serieus nemen," aldus Rottenberg in het Radio 1 Journaal. "Maar de impasse is oplosbaar, al zal het zeker nog even duren. Er moet heel hard gewerkt worden zodat de nieuwe stint er zo snel mogelijk komt. Ik houd de minister er aan dat daar werk van gemaakt wordt. De stint is onmisbaar voor de kinderopvang. ''