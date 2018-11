Stevige taakstraffen voor 'blokkeerfriezen'

Met taakstraffen variërend van 80 tot 240 uur gaf de rechtbank van Leeuwarden gisteren een tik op de vingers van de 34 Friezen die vorig jaar drie bussen met demonstranten tegen Zwarte Piet verhinderden de landelijke intocht van de Sint in Dokkum te bereiken. Jenny Douwes, de initiatiefnemer van de blokkade op de A7, kreeg wegens opruiing een werkstraf van 240 uur en een maand voorwaardelijke celstraf.



De rechtbank oordeelde zwaar over de blokkade op 18 november van het vorig jaar. Vanwege het risico voor de andere weggebruikers, maar vooral vanwege de eigenrichting. Uit onvrede over de toestemming die de activisten hadden gekregen voor een demonstratie voorafgaande aan de intocht, kozen de verdachten ervoor het recht in eigen hand te nemen en de betoging te verhinderen met een blokkade.



Kinderen

Op de zitting stelden de verdachten in actie te zijn gekomen omdat zij vonden dat een demonstratie tegen Zwarte Piet in het bijzijn van kinderen niet door de beugel kan. Zij meenden iets recht te kunnen zetten.



Maar het recht om te demonstreren is een grondrecht, staat in het vonnis, en in een democratische rechtsstaat kan eigenrichting niet worden getolereerd.