Steunteam voor bedreigde politici opgericht

Ondanks eerdere maatregelen is het aantal bedreigde politici van gemeente, provincie of waterschappen tussen april 2017 en mei 2018 licht gegroeid, blijkt uit een rapport van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Meestal ging het om verbaal geweld of agressie via sociale media. In enkele gevallen was de dreiging ernstiger: een burgemeester kreeg een vuurwapen op zich gericht en auto's van lokale bestuurders zijn in brand gestoken.



Met name burgemeesters zijn geregeld doelwit van scheldpartijen en agressie: 43 procent van de Nederlandse burgemeesters werd daar tussen april 2017 en mei 2018 mee geconfronteerd, al slonk hun aantal wel iets. Vier op elke tien wethouders waren slachtoffer van agressie of geweld.



Aangifte

Het door Ollongren in het leven geroepen Ondersteuningsteam Weerbaar Bestuur bestaat uit onder andere oud-bestuurders die zelf ooit zijn bedreigd. Zij moeten politici die doelwit zijn ondersteunen met advies. Het team moedigt bestuurders aan aangifte te doen: de bereidheid om bedreigingen bij de politie te melden is gering.