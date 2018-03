Stef Blok wordt nieuwe minister van Buitenlandse Zaken

Niet verwonderlijk, Rutte zocht een kandidaat met een 'kleine ego'. Zichzelf wegcijferen kan Blok als geen ander.Een blik op Blok's cv zal Rutte gerust hebben gesteld. Als vervanger voor de gestruikelde Halbe Zijlstra zocht de premier naar een niet al te geprofileerde VVD'er. Geen liberaal scherpslijper, maar iemand die je met gerust hart de grens over kunt sturen.



Eerst als VVD-fractievoorzitter (2010-2012), later als minister voor Wonen (2012-2017) bleef Blok weg van controverse.



De meeste indruk maakte Blok als inval-minister op Veiligheid en Justitie na de val van Ard van der Steur over de bonnetjesaffaire rond crimineel Cees H, dat al de politieke levens van Opstelten en Teeven had geëist.



VVD-sausje

Blok trof een ministerie dat over zijn toeren bleek, en bracht rust alsof hij een dosis valium was. Elk verwijt dat het departement was gerund als VVD-profileringvehikel hoorde hij begrijpend aan. Hij stelde ambtenaren gerust, suste een opgewonden Tweede Kamer en maakte even geen brokken. Geen VVD-sausje over het beleid ('aanpakken'), geen boude uitspraken.



Het ministerie van Buitenlandse Zaken zocht precies zo'n type, verklapte Rutte eerder. Nog altijd schaamt dat departement van diplomaten zich voor de onbegrijpelijke leugen van Halbe Zijlstra dat hij ooit in een datsja van Poetin was, terwijl hij het verhaal 'geleend' had van Shell-topman Jeroen van der Veer. Aan Blok de taak om ook daar rust te brengen.



Videoboodschap

Die weg lag open omdat Blok de politiek geen definitief vaarwel had gezegd. Bij de installatie van het huidige kabinet werd iedereen helder waarom Blok was afgezwaaid. Kort na het aantreden spraken voorgangers de nieuwe minister via een videoboodschap toe over hoe zo'n baan er uitziet.



Daartussen zat ook een boodschap Bloks vrouw, die waarschuwde voor de lange werkweken. In een klap was het iedereen duidelijk waarom de VVD'er niet was teruggekeerd in het kabinet.