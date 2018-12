Steeds minder pensioenfondsen in Nederland

Waren er eind 1998 nog 1042 fondsen, eind 2008 was dat aantal gedaald naar 656. Inmiddels, weer bijna tien jaar later, zijn er nog 240 pensioenfondsen over.



Daar blijft het niet bij, weet DNB. Ongeveer 35 pensioenfondsen hebben een besluit tot liquidatie genomen en dat bij toezichthouder gemeld. Nederland telt enkele hele grote pensioenfondsen zoals ABP of PFZW, maar ook een hele voorraad kleintjes.



Onzelfstandig verder

Daar wordt soms het besluit genomen dat het verstandiger is om niet zelfstandig verder te gaan, bijvoorbeeld vanwege stijgende kosten, toenemende wettelijke eisen of moeite om geschikte bestuurders te vinden. De opgebouwde bezittingen en verplichtingen worden dan overdragen aan een andere pensioenuitvoerder.



DNB houdt de ontwikkelingen overigens scherp in de gaten. De toezichthouder gaat volgend jaar met de pensioensector in gesprek over belemmeringen en dilemma's die fondsen in de praktijk ervaren bij het maken van keuzes over hun toekomst.