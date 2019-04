Staatssecretaris: 'Geen enkel kind mag leven in armoede'

Er zijn tal van regelingen en instanties die kunnen helpen, maar de doelgroep weet lang niet altijd de weg. Ook werken organisaties en gemeenten onvoldoende samen. Bovendien is armoede een taboe. "De schaamte is groot. Je ziet het lang niet altijd aan de buitenkant. Mensen kunnen er verzorgd bijlopen, maar als je dan een stap over de drempel zet, is er nauwelijks iets," zegt Van Ark.



Door meer 'regie' moet er meer samenwerking komen en moet de doelgroep beter in beeld komen. Het is voor een gemeente makkelijk om gezinnen in de bijstand eruit te pikken, veel moeilijker is het om werkende armen in de smiezen te krijgen. Dan gaat het om ouders die weinig verdienen omdat ze bijvoorbeeld in deeltijd werken of als zzp'er te weinig betaald krijgen om van te leven.



